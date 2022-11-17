Угорщина та Іран оголосили про початок економічної співпраці

Будапешт розпочинає процес "нормалізації ситуації з економічною співпрацею" з Іраном, повідомив у Facebook 17 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

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За його словами угорський уряд хоче покращити відносини з країнами Близького Сходу, в тому числі з Іраном.

Зокрема, з цією метою Сійярто та міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі провели засідання спільного економічного комітету в Будапешті. Угорський міністр зазначив, що на думку Будапешту, Іран потрібно "повернути у систему міжнародного співробітництва".

"У світі багато проблем, останніми днями ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна зменшити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед щодо стабільності всієї ситуації на Близькому Сході", — заявив Сійярто.

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія та Швейцарія.

В свою чергу Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.