США запровадять нові санкції проти осіб і компаній, які допомагають Росії купувати зброю

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для Росії, яка веде війну в Україні.

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Про це повідомляє Reuters.

Так, Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила журналіcтам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці про те, де вони знаходяться. За її словами, оголошення заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", - сказала Єллен.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії. Єллен сказала, що це вже вплинуло на поле бою в Україні.

Росії вдалося закупити в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

Єллен також зазначила, що в той же час Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну фінансово-економічною допомогою. Адміністрація Байдена запросила від України додаткові $4,5 мільярда невійськової допомоги, і Єллен сказала, що після отримання схвалення Конгресу казначейство негайно почне виплачувати їх Україні.

Нагадаємо, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.