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США введут новые санкции против лиц и компаний, помогающих России покупать оружие
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для России, ведущей войну в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Так, Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила журналистам на полях саммита G20 на Бали, что санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности о том, где они находятся. По ее словам, оглашение запланировано на вечер понедельника.
"Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании из-за санкций и экспортного контроля", - сказала Еллен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.
Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в России, а Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники России. Еллен сказала, что это уже повлияло на поле боя в Украине.
России удалось закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для нападений на города и энергетическую инфраструктуру в Украине. Иранские военные организации и отрасли уже находятся под жесткими санкциями США по программе ядерных разработок Тегерана, и было непонятно, были ли какие-либо санкции связаны с этими закупками боеприпасов для беспилотников.
Еллен также отметила, что, в то же время, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину финансово-экономической помощью. Администрация Байдена запросила от Украины дополнительные $4,5 млрд невоенной помощи, и Еллен сказала, что после получения одобрения Конгресса казначейство немедленно начнет выплачивать их Украине.
Напомним, что Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.