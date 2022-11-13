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Политика
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В РФ возник острый дефицит лекарства из-за санкций

Фото: Depositphotos

В РФ из-за введенных западных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции переносятся на неопределенный срок

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военные армии страны-агрессора РФ активно обсуждают приказ Министерства здравоохранения России, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца.

В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом.

Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.

По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:

  • влияние интернациональных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств;
  • реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;
  • в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются  потери оккупантов.

Ранее в разведке Британии рассказывали об ужасном состоянии медицинского обеспечения армии РФ. Так, некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением.

Автор:
Светлана Манько