Стан медичного забезпечення в російській армії -катастрофічний, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ, чисельність якої збільшується після оголошення "часткової" мобілізації, стикається з дедалі більшими проблемами у медичному забезпеченні.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Медичне забезпечення російських військових в Україні погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням", - зазначають у розвідці.

Там підкреслюють, що медична підготовка і розуміння принципів першої допомоги серед російських військових, скоріш за все, недостатня.

У розвідці Британії зазначають, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються, ймовірно, через те, що таке обладнання є дефіцитним.

"Це майже напевно ускладнить або зробить неможливим своєчасне застосування турнікетної допомоги у випадку катастрофічної кровотечі на полі бою", - зазначають у розвідці.

У відомстві підкреслили, що відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні "майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції у багатьох підрозділах".

Раніше у розвідці Британії повідомляди, що за тиждень з моменту оголошення в Росії мобілізації з країни втекло вже більше росіян призивного віку, ніж задіяних військових армії РФ на початку повтомасштабного вторгнення в Україну у лютому.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні усвідомлюють, що після оголошення мобілізації в Росії "люди розуміють, що їх просто кинули на смерть" і закликав до протестів або втечі з РФ.