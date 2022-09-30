Состояние медицинского обеспечения в российской армии - катастрофическое, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой медицинской помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи среди российских военных, скорее всего, недостаточна.

В разведке Британии отмечают, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно.

"Это почти наверняка усложнит или сделает невозможным своевременное применение турникетной помощи при катастрофическом кровотечении на поле боя", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие уверенности российских войск в достаточном медицинском обеспечении "почти наверняка способствует ухудшению морального положения и отсутствия желания начать наступательные операции во многих подразделениях".

Ранее в разведке Британии сообщали, что через неделю с момента объявления в России мобилизации из страны сбежало уже больше россиян призывного возраста, чем задействованных военных армии РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине осознают, что после объявления мобилизации в России "люди понимают, что их просто бросили насмерть" и призвал к протестам или бегству из РФ.