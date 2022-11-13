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В РФ виник гострий дефіцит ліків через санкції
В РФ через введені західні санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції переносяться на невизначений термін
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що військові армії країни-агресора РФ активно обговорюють наказ Міністерства охорони здоров’я Росії, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.
У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.
На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:
- вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
- реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;
- у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.
Раніше у розвідці Британіїї розповідали про жахливий стан медичного забезпечення армії РФ. Так, деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.