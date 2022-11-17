Венгрия и Иран объявили о начале экономического сотрудничества

Будапешт начинает процесс "нормализации ситуации с экономическим сотрудничеством" с Ираном, сообщил в Facebook 17 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, венгерское правительство хочет улучшить отношения со странами Ближнего Востока , в том числе с Ираном.

В частности, в этих целях Сийярто и министр экономики Ирана Эхсан Хандузи провели заседание совместного экономического комитета в Будапеште. Венгерский министр отметил, что, по мнению Будапешта, Иран нужно "вернуть в систему международного сотрудничества".

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно уменьшить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед по стабильности". всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Сийярто.

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции против производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К ним присоединилась и Великобритания и Швейцария .

Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.