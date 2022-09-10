Венгрия из-за своей позиции в отношении России находится на грани выхода из ЕС

Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

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Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, сообщает ROZHLAS.

Он подчеркнул, что решения внутри ЕС часто принимаются после долгих дискуссий и закулисных споров.

"Единство у ЕС никогда не было и не будет единством одного голоса — это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам. В ЕС переговоры часто трудны и их могут вести многие страны", - заметил Микулаш Бек.

Он отметил, что Венгрия постоянно блокирует антироссийские санкции и критикует политику ЕС по отношению к стране-агрессору РФ.

"Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь она должна решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать", - сказал он.

Под "скачком" подразумевается теоретический выход страны из ЕС, добавил чиновник.

К этому может привести не только поддержка Будапештом дружеских отношений с Кремлем, но постоянная критика Евросоюза со стороны венгерского правительства в последние месяцы.

Напомним, недавно Венгрия выдвинула Брюсселю требование исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Накануне Будапешт заявлял, что "ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны".

Кроме того, когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, ища новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.