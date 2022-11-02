Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против производителя дронов Shahed и ответственных за их поставку РФ

Власти Швейцарии решили присоединиться к санкциям Европейского союза против Ирана из-за поставок им в Россию своих беспилотников, применяемых в ходе войны против Украины.

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Как говорится в сообщении швейцарского правительства, такое решение 2 ноября приняло Министерство экономики и энергетики, отвечающее за санкции, совместно с Министерством иностранных дел.

"Однако два ведомства решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с текущими протестами. Решение было принято с учетом всех внутри- и внешнеполитических интересов Швейцарии, включая добрые услуги Швейцарии в Иране", - сказано в нем.

В то же время Швейцария снова осудила применение силы иранскими силами безопасности в связи с текущими протестами и призывает Иран соблюдать свои обязательства в области прав человека на двустороннем и многостороннем уровне.

"После смерти Махсы Амини Швейцария была одной из первых стран, поднявших этот вопрос перед Ираном на самом высоком уровне и потребовавших быстрого, независимого и беспристрастного расследования... Она будет продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать критический диалог с правительством Ирана", - подчеркивают швейцарские власти.

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции в отношении производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К ним присоединилась и Великобритания. При этом украинский президент Владимир Зеленский считает такие меры недостаточными.

Ранее, 17 октября, ЕС ввел санкции в отношении 11 иранских физических и четырех юридических лиц в связи со смертью 22-летней девушки Махсы Амини после задержания в Тегеране полицией нравов за неправильно надетый хиджаб и насильственной реакцией иранских властей на вызванные этим событием акции протеста.

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