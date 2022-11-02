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Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти виробника дронів Shahed і відповідальних за їхнє постачання РФ
Влада Швейцарії вирішила приєднатися до санкцій Європейського союзу проти Ірану через постачання їм до Росії своїх безпілотників, які застосовуються під час війни проти України.
Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, таке рішення 2 листопада ухвалило Міністерство економіки та енергетики, яке відповідає за санкції, спільно з Міністерством закордонних справ.
"Однак два відомства вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Рішення було ухвалено з урахуванням усіх внутрішньо- та зовнішньополітичних інтересів Швейцарії, включаючи добрі послуги Швейцарії в Ірані", - сказано в ньому.
Водночас Швейцарія знову засудила застосування сили іранськими силами безпеки у зв'язку з поточними протестами та закликає Іран дотримуватися своїх зобов'язань у галузі прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Після смерті Махси Аміні Швейцарія була однією з перших країн, які порушили це питання перед Іраном на найвищому рівні і вимагали швидкого, незалежного і неупередженого розслідування... Вона продовжуватиме уважно стежити за ситуацією і підтримуватиме критичний діалог з урядом Ірану", - наголошує швейцарська влада.
Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія. При цьому український президент Володимир Зеленський вважає такі заходи недостатніми.
Раніше, 17 жовтня, ЄС ввів санкції щодо 11 іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб у зв'язку зі смертю 22-річної дівчини Махси Аміні після затримання в Тегерані релігійною поліцією за неправильно одягнений хіджаб і насильницькою реакцією іранської влади на викликані цією подією протести.
Джерело фото: ua.depositphotos.com