Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти виробника дронів Shahed і відповідальних за їхнє постачання РФ

Влада Швейцарії вирішила приєднатися до санкцій Європейського союзу проти Ірану через постачання їм до Росії своїх безпілотників, які застосовуються під час війни проти України.

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Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, таке рішення 2 листопада ухвалило Міністерство економіки та енергетики, яке відповідає за санкції, спільно з Міністерством закордонних справ.

"Однак два відомства вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Рішення було ухвалено з урахуванням усіх внутрішньо- та зовнішньополітичних інтересів Швейцарії, включаючи добрі послуги Швейцарії в Ірані", - сказано в ньому.

Водночас Швейцарія знову засудила застосування сили іранськими силами безпеки у зв'язку з поточними протестами та закликає Іран дотримуватися своїх зобов'язань у галузі прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівні.

"Після смерті Махси Аміні Швейцарія була однією з перших країн, які порушили це питання перед Іраном на найвищому рівні і вимагали швидкого, незалежного і неупередженого розслідування... Вона продовжуватиме уважно стежити за ситуацією і підтримуватиме критичний діалог з урядом Ірану", - наголошує швейцарська влада.

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія. При цьому український президент Володимир Зеленський вважає такі заходи недостатніми.

Раніше, 17 жовтня, ЄС ввів санкції щодо 11 іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб у зв'язку зі смертю 22-річної дівчини Махси Аміні після затримання в Тегерані релігійною поліцією за неправильно одягнений хіджаб і насильницькою реакцією іранської влади на викликані цією подією протести.

Джерело фото: ua.depositphotos.com