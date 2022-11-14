Эстония предложила подготовить пакет жестких санкций против Ирана

Эстония предлагает ЕС подготовить пакет жестких санкций против Ирана и держать его готовым к автоматической активации, если подтвердится, что Тегеран передал РФ ракеты для применения в войне против Украины.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нам также нужен автоматический механизм, чтобы если окажется, что Иран собирается предоставить России ракеты и становится соучастником войны, предоставляя РФ военную поддержку - эти санкции автоматически вступили в силу. Мы должны послать четкий сигнал, что если появятся признаки, что это происходит - должен заработать очень болезненный санкционный механизм", - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр отметил, что считает недостаточной помощь Европы для Украины и призвал оказывать больше военной и финансовой поддержки.

Напомним, что США введут новые санкции против лиц и компаний, помогающих России покупать оружие.