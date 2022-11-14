Естонія запропонувала підготувати пакет жорстких санкцій проти Ірану

Естонія пропонує ЄС підготувати пакет жорстких санкцій проти Ірану та тримати його готовим до автоматичної активації, якщо підтвердиться, що Тегеран передав РФ ракети для застосування у війні проти України.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

"Нам також потрібен автоматичний механізм, щоб якщо виявиться, що Іран збирається надати Росії ракети і стає співучасником війни, надаючи РФ військову підтримку - ці санкції автоматично набули чинності. Ми повинні надіслати чіткий сигнал, що якщо з'являться ознаки, що це відбувається - повинен заробити дуже болісний санкційний механізм", - сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Міністр зазначив, що вважає недостатньою допомогу Європи для України та закликав надавати більше військової та фінансової підтримки.

Нагадаємо, що США введуть нові санкції проти осіб та компаній, які допомагають Росії купувати зброю.