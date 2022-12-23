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Евросоюз заблокировал 22 миллиарда евро для Венгрии
Европейская комиссия заявила, что задержит все 22 миллиарда евро из фондов объединения ЕС для Венгрии, пока страна не вернется к демократическим реформам, а ее правительство не выполнит условия, связанные с независимостью судебной системы, академическими свободами, правами ЛГБТ.
Об этом пишет Reuters.
Издание напоминает, что институты ЕС 12 декабря уже решили заморозить 6,3 миллиарда евро средств, пока правое и евроскептическое правительство Виктора Орбана не выполнит еще более жесткий набор из 17 условий, связанных с судебной системой и борьбой с коррупцией на высоких уровнях.
22 миллиарда евро — это сумма фондов объединения ЕС, которые Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС между 2021 и 2027 годами. Это трансферты от ЕС, предназначенные для выравнивания уровня жизни между самыми богатыми и беднейшими членами 27 стран ЕС, которые выплачиваются в основном как возмещение денег, потраченных на согласованные цели отдельными правительствами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
22 миллиарда евро для Венгрии предназначены для программ, включая образование для обездоленных детей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.
Решение задержать всю сумму для Венгрии было принято из-за того, что в четверг Еврокомиссия и Будапешт подписали так называемое соглашение о партнерстве, подробно определяющее, как должны тратиться деньги из бюджета ЕС, а также 11 операционных программ в рамках политики сплоченности.
"Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это значит, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы будем продолжать работать с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию", - сказала Элиза Феррейра, комиссар ЕС по сплочению и реформам.
Противоречивый венгерский закон против ЛГБТ, ограничивающий преподавание в школах вопросов гомосексуализма и трансгендерности, означает, что Венгрия не выполняет Хартию ЕС об основных правах, заявила Еврокомиссия.
Правительство Венгрии в свою очередь заявило, что закон, ограничивающий образование гендерной и сексуальной идентичности, направлен на защиту детей.
То, что Венгрия сможет получить без каких-либо предварительных действий, это 1,5% средств в форме предварительного финансирования, а также определенная наличная техническая помощь для подготовки проектов.
Между Венгрией и ЕС давно противоречат вопросы верховенства права, коррупции, отношения к сексуальным меньшинствам, образованию и миграционной политике.
Кроме фондов сплоченности, ЕС также задерживает Венгрии 5,8 миллиарда евро грантов из фонда восстановления ЕС, пока правительство не решит проблему независимости судов.
Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг сообщение о том, что Венгрия наложила вето на решение Еврокомиссии по выделению Украине макрофинансовой помощи в 18 млрд. евро в 2023 году.
Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.