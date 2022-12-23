Евросоюз заблокировал 22 миллиарда евро для Венгрии

Европейская комиссия заявила, что задержит все 22 миллиарда евро из фондов объединения ЕС для Венгрии, пока страна не вернется к демократическим реформам, а ее правительство не выполнит условия, связанные с независимостью судебной системы, академическими свободами, правами ЛГБТ.

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Об этом пишет Reuters.

Издание напоминает, что институты ЕС 12 декабря уже решили заморозить 6,3 миллиарда евро средств, пока правое и евроскептическое правительство Виктора Орбана не выполнит еще более жесткий набор из 17 условий, связанных с судебной системой и борьбой с коррупцией на высоких уровнях.

22 миллиарда евро — это сумма фондов объединения ЕС, которые Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС между 2021 и 2027 годами. Это трансферты от ЕС, предназначенные для выравнивания уровня жизни между самыми богатыми и беднейшими членами 27 стран ЕС, которые выплачиваются в основном как возмещение денег, потраченных на согласованные цели отдельными правительствами.

22 миллиарда евро для Венгрии предназначены для программ, включая образование для обездоленных детей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.

Решение задержать всю сумму для Венгрии было принято из-за того, что в четверг Еврокомиссия и Будапешт подписали так называемое соглашение о партнерстве, подробно определяющее, как должны тратиться деньги из бюджета ЕС, а также 11 операционных программ в рамках политики сплоченности.

"Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие Хартии основных прав еще не выполнено. Это значит, что Европейская комиссия не может возместить расходы. Мы будем продолжать работать с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию", - сказала Элиза Феррейра, комиссар ЕС по сплочению и реформам.

Противоречивый венгерский закон против ЛГБТ, ограничивающий преподавание в школах вопросов гомосексуализма и трансгендерности, означает, что Венгрия не выполняет Хартию ЕС об основных правах, заявила Еврокомиссия.

Правительство Венгрии в свою очередь заявило, что закон, ограничивающий образование гендерной и сексуальной идентичности, направлен на защиту детей.

То, что Венгрия сможет получить без каких-либо предварительных действий, это 1,5% средств в форме предварительного финансирования, а также определенная наличная техническая помощь для подготовки проектов.

Между Венгрией и ЕС давно противоречат вопросы верховенства права, коррупции, отношения к сексуальным меньшинствам, образованию и миграционной политике.

Кроме фондов сплоченности, ЕС также задерживает Венгрии 5,8 миллиарда евро грантов из фонда восстановления ЕС, пока правительство не решит проблему независимости судов.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг сообщение о том, что Венгрия наложила вето на решение Еврокомиссии по выделению Украине макрофинансовой помощи в 18 млрд. евро в 2023 году.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.