Європейська комісія заявила, що затримає всі 22 мільярди євро з фондів згуртування ЄС для Угорщини, доки країна не повернеться до демократичних реформ, а її уряд не виконає умови, пов’язані з незалежністю судової системи, академічними свободами, правами ЛГБТ.

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Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що інституції ЄС 12 грудня вже вирішили заморозити 6,3 мільярда євро коштів, доки правий і євроскептичний уряд Віктора Орбана не виконає ще більш жорсткий набір із 17 умов, також пов’язаних із судовою системою та боротьбою з корупцією на високих рівнях.

22 мільярди євро — це сума фондів згуртування ЄС, які Угорщина має отримати з довгострокового бюджету ЄС між 2021 і 2027 роками. Це трансферти від ЄС, призначені для вирівнювання рівня життя між найбагатшими та найбіднішими членами 27 країн ЄС, що виплачується в основному як відшкодування грошей, витрачених на узгоджені цілі окремими урядами.

22 мільярди євро для Угорщини призначені для програм, включаючи освіту для знедолених дітей, модернізацію залізничного транспорту, доступ до широкосмугового зв’язку та допомогу регіонам, які постраждали від закриття вугільних електростанцій.

Рішення затримати всю суму для Угорщини було прийнято через те, що в четвер Єврокомісія та Будапешт підписали так звану угоду про партнерство, яка детально визначає, як мають витрачатися гроші з бюджету ЄС, а також 11 операційних програм у рамках політики згуртованості.

"Європейська комісія вважає, що горизонтальна сприятлива умова Хартії основних прав ще не виконана. Це означає, що Європейська комісія не може відшкодувати витрати. Ми продовжуватимемо працювати з угорською владою, щоб подолати цю ситуацію", — сказала Еліза Феррейра, комісар ЄС з питань згуртованості та реформ.

Суперечливий угорський закон проти ЛГБТ, який обмежує викладання в школах питань гомосексуалізму та трансгендерності, разом із "серйозними ризиками для академічної свободи та права на притулок" означає, що Угорщина не виконує Хартію ЄС про основні права, заявила Єврокомісія.

Уряд Угорщини заявив, що закон, що обмежує освіту щодо гендерної та сексуальної ідентичності, спрямований на захист дітей.

Те, що Угорщина зможе отримати без будь-яких попередніх дій, це 1,5% коштів у формі попереднього фінансування, а також певну готівкову технічну допомогу для підготовки проектів.

Між Угорщиною та ЄС давно суперечать питання верховенства права, корупції, ставлення до сексуальних меншин, освіти та міграційної політики.

Крім фондів згуртованості, ЄС також затримує Угорщині 5,8 мільярда євро грантів із фонду відновлення ЄС, доки уряд не вирішить проблеми щодо незалежності судів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив повідомлення про те, що Угорщина наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році.

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.