ЄС поки не розблоковуватиме €13,3 мільярда фінансування для Угорщини

Європейська комісія вважає нещодавні зміни угорського законодавства, спрямовані на покращення антикорупційних гарантій в Угорщині, недостатніми для усунення побоювань щодо стану демократії в країні і розблокування передачі Будапешту із фондів ЄС 13,3 млрд євро.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що ЄС торгувався з Угорщиною щодо виділення мільярдів євро допомоги в обмін на те, що Будапешт скасує своє вето на надання спільного кредиту Україні у 18 мільярдів євро та приєднається до мінімального глобального податку.

Виконавчий орган ЄС повторив, що останні зміни щодо покращення антикорупційних гарантій в Угорщині не вирішують занепокоєння щодо стану демократії в країні та не гарантують передачі коштів на суму до 13,3 мільярдів євро (14 мільярдів доларів).

Однак Європейська комісія залишила відкритою можливість того, що інші 26 держав-членів блоку можуть винагородити Будапешт за його останні кроки щодо вирішення давніх проблем, коли вони ухвалять остаточне рішення.

Намагаючись розблокувати доступ до грошей, прем’єр-міністр Угорщини-Віктор Орбан стикається з одним із найбільших викликів за весь час свого 12-річного правління, оскільки цього місяця внутрішня інфляція в країні зросла до 26%, витрати на обслуговування державного боргу різко зросли. Очікується, що наступного року економіка різко сповільниться.

ЄС заблокував кошти через побоювання щодо корупції та низької незалежності судової системи в Угорщині, яка, у свою чергу, наклала вето на позику ЄС Києву та пропозицію щодо глобального корпоративного податку.

"Я відзначаю зусилля, докладені Угорщиною до цього часу для вжиття кількох виправних заходів", — написав у листі комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Хан.

Високопоставлений дипломат ЄС стурбований тим, що заплановане схвалення нових санкцій проти Росії за ведення війни проти України може стати ще однією перепоною, адже Угорщина може накласти вето на це рішення.

Джерела видання повідомили, що країни ЄС можуть розглянути останні законодавчі зміни Угорщини, щоб умовно схвалити план витрат Будапешта на національне відновлення вартістю 5,8 мільярда євро та знизити з 7,5 мільярда вартість інших коштів, які будуть заморожені.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив повідомлення про те, що Угорщина наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році.

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.