Орбан заявив, що Європі потрібна суверенна Україна, щоб ій не загрожувала РФ

Одіозний угорський прем’єр Віктор Орбан, який до цього часу залишався лояльним до терористичного російського режиму, раптово заявив, що головним чинником для безпеки Європи є суверенна Україна.

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Про повідомляє угорське видання 24.hu.

Оцінюючи європейську політичну ситуацію, Орбан зазначив, що континент стикається з кількома викликами водночас: війною в Україні та супутньою економічною кризою.

Говорячи про війну, Віктор Орбан зазначив: Європа єдина в плані цілей, головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна.

Але щодо інструментів стримання країни-агресора РФ, особливо щодо санкцій, за словами Орбана, думки з цього приводу розходяться, додавши, що "ці дебати з нами будуть і надалі".

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Тому уряд Орбана навіть профінансував пропагандистську кампанію проти введення Євросоюзом антиросійських санкцій.

Раніше мер Будапешта Гергель Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.