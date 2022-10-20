Угорщина профінансувала пропагандистську кампанію проти введення антиросійських санкцій

У липні 2022 року уряд угорського прем'єра-міністра Віктора Орбана підписав контракти з двома агенціями для проведення пропагандистської кампанії проти введення Євросоюзом антиросійських санкцій. Відповідну документацію із канцелярії прем'єра опублікували лише у жовтні.

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Про це повідомляє видання RTL, посилаючись на документ із канцелярії прем'єра, а також на численні характерні білборди та плакати по країні.

Зазначається, що нещодавно на Facebook-сторінці угорського уряду оновили обкладинку, на якій зображені авіабомба та напис: "Брюссельські санкції руйнують нас". Такі самі плакати та білборди проти антиросійських санкцій розміщені по всій країні.

Видання повідомляє, що конкурс на розробку слогана та плакату, а також розміщення їх на вулицях виграли New Land Media Reklam та Lounge Design Szolgaltato, які"регулярно отримують замовлення від уряду Віктора Орбана".

Підписаний контракт передбачає підготовку креативних текстів, поліграфічні послуги, виробництво фільмів, медіапланування та організацію відповідних заходів.

На антисанкційну компанію урядом було виділено 7,8 млрд форинтів, що дорівнює 700 мільйонам гривень.

У Кабміні Угорщини очікують, що така рекламна кампанія "виконає завдання, пов'язані з урядовою комунікацією на міжнародній та внутрішній арені, які мають великий вплив на життя громадян".

Видання зазначає, що уряд Угорщини останній час намагався звинуватити санкції ЄС у зростанні цін на енергоносії, хоча ЄС взагалі не обмежував імпорт газу, а заходи, вжиті проти імпорту сирої нафти, ще не набули чинності.

Раніше мер Будапешта Гергель Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини. За його словами, дешевий російський газ – це величезна афера, а багаторічні контракти, укладені з Москвою, врешті решт грають на руку лише останній, натомість угорці нічого не отримують.

Зазначимо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Крім того, коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газу, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.