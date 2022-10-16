"Штовхає країну у бік програшу": мер Будапешта розкритикував уряд Угорщини за лояльність до Путіна

Дешевий російський газ – це величезна афера, а уряд Угорщини веде країну до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії.

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Про це заявив мер Будапешта Гергель Корачонь.

Він зазначив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.

"Те, що сталося знову, що траплялося стільки разів в історії Угорщини: уряд не тільки штовхає країну у неправильний бік історії, але й у бік програшу. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, не тільки морально невиправдано, але й економічно шкідливо", - зазначив Корачонь.

Він підкреслив, що дешевого російського газу немає, тому що якби він був, то не довелося б платити "жахливо високі" комунальні рахунки.

"Дешевий російський газ - це величезна афера. Натомість є дуже дорогий російський газ! Тому що дешевий російський газ - це брехня. Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують його. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеним влітку минулого року, який не має жодного стосунку ні до війни, ні до санкцій, які не стосуються газу", - зазначив мер угорської столиці.

Корачонь вважає, що багаторічні контракти, укладені з Москвою, врешті решт грають на руку лише останній, натомість угорці нічого не отримують.

"Ми маємо вийти з тіні Путіна, ми маємо перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо обрати енергетичну незалежність замість енергетичної залежності", - додав мер Будапешта.

Зазначимо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно, заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Крім того, коли країни ЄС намагаються зменшити свою газову залежність від РФ, шукаючі нові джерела поставок, Угорщина відкрито заявляє, що ні за яких обставин не відмовиться від російського газу, незважаючи на те, що це одне з джерел фінансування війни проти України.