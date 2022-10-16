"Толкает страну в сторону проигрыша": мэр Будапешта раскритиковал правительство Венгрии за лояльность к Путину

Дешевый российский газ – огромная афера, а правительство Венгрии ведет страну к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

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Об этом заявил мэр Будапешта Гергель Корачонь.

Он отметил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.

"Случившееся снова, столько раз было в истории Венгрии: правительство не только толкает страну в неправильную сторону истории, но и в сторону проигрыша. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только морально неоправданно, но и экономически вредно", - отметил Корачонь.

Он подчеркнул, что дешевого российского газа нет, потому что если бы он был, то не пришлось бы платить "ужасно высокие" коммунальные счета.

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! Потому что дешевый российский газ – это ложь. Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают его. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана долгосрочным контрактом на закупку газа, заключенным летом прошлого года, который не имеет никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, ни к газу", - отметил мэр венгерской столицы.

Корачонь считает, что многолетние контракты, заключенные с Москвой, в конце концов играют на руку только последний, но венгры ничего не получают.

"Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергетическую независимость вместо энергетической зависимости", - добавил мэр Будапешта.

Отметим, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Кроме того, когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, ища новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.