- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам
Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, как это сделал ряд других государств-членов ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщают российские пропагандистские СМИ.
"Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об упрощении визового режима. Это более сложная и немного более длительная процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не значит, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой", - заявил Сийярто.
Он отметил, что речь идет о шенгенских визах, в частности, многократных. По его словам, страны ЕС придерживаются процедуры, как это делать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Решения о том, что Венгрия должна прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось.
Кроме того, по словам венгерского министра, Венгрия не согласится с введением санкций ЕС против РФ в энергетике и ядерной сфере.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не должен рассматривать новый пакет санкций против России.
Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и потому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.
Помимо этого Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.
Напомним также, Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей".