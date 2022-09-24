Финляндия вводит ограничения на въезд россиян

Финляндия вводит значительные ограничения на въезд в страну россиян, ссылаясь на международный ущерб, причиненный российскими туристами.

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Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Helsingin Sanomat.

Он рассказал о мерах по ограничению российских пассажиропотоков в Финляндию.

"Это касается как путешествующих с шенгенскими визами, ранее выданными Финляндией, так и тех, кто путешествует с шенгенскими визами из других стран", – сказал Хаависто.

По его словам, ограничения могут вступить в силу в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе. После технико-юридической подготовки принципиального решения его будут рассматривать органы власти.

По словам Хаависто, важно, чтобы решение было достаточно понятно для работы пограничных органов.

Отмечается, что этот вопрос также обсуждался на совместном заседании министерского комитета президента и правительства по вопросам внешней политики и политики безопасности. На встрече отмечено, что принципиальное решение относительно существенного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз будет принято на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии.

"Визы могут быть отменены индивидуально на границе, когда условия не выполняются. Получение виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, приезжающие к своим родственникам", – сказал Хаависто.

По его словам, после вступления решения в силу будет проведено новое рассмотрение относительно существующих виз, и виза может быть аннулирована.

Он отметил, что страна Шенгенской зоны может запретить гражданину третьей страны въезд в страну, поскольку въезд наносит международный ущерб принимающей стране.

"Транзит российских туристов через Финляндию можно считать ставящим под угрозу международные отношения Финляндии. Однако важно обеспечить возможность пересечения границы по гуманитарным соображениям", – сказал Хаависто.

Отметим, что после того, как лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о мобилизации, на границе с Финляндией образовались километровые очереди.

Напомним, что накануне перестали пускать граждан РФ из-за внешних шенгенских границ Польша, Литва, Латвия и Эстония.