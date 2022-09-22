Германия после объявления мобилизации в РФ готова принимать политбеженцев оттуда

В правительстве Германии после начала в России мобилизации на войну против Украины выступили с готовностью принимать политических беженцев из РФ, выступающих против режима Владимира Путина.

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Так, министр внутренних дел Нэнси Фезер, представляющая Социал-демократическую партию Германии, в комментарии изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung отметила, что в ее стране, как правило дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают защиту.

"Каждый, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", - указала она.

В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман, представляющий Свободную демократическую партию, в своем Twitter также написал, что его страна будет рада принять россиян либеральных взглядов, покидающих РФ.

"Судя по всему, многие россияне покидают родину: всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии", - отметил чиновник.

Напомним также, что в рамках дискуссии о допустимости посещения россиянами стран Евросоюза Германия, в том числе на уровне главы правительства Олафа Шольца, выступала против запрета на их въезд в ЕС, в том числе в туристических целях.

В итоге ЕС так и не принял такого решения, ограничившись приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Это предусматривает лишь подорожание виз для россиян и увеличение сроков рассмотрения заявлений, а также возврат к необходимости подавать больше подтверждающих документов для получения виз. Аналогичное решение приняли не входящие в ЕС Швейцария и Норвегия.

В то же время страны ЕС, непосредственно граничащие с самой Россией, а также Чехия выступили с куда более радикальной позицией, требуя запрета въезда российских туристов. Польша, Литва, Латвия и Эстония его уже ввели без согласования с ЕС. Аналогичное решение готовит и Финляндия.

Источник фото: ua.depositphotos.com