Финляндия решила присоединиться к странам, запретившим въезд российских туристов

Финляндия приняла решение о необходимости введения национальных мер по недопущению въезда в страну российских туристов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел Пекка Хаависто, передает Iltalehti.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток", — сказал глава дипведомства.

По его словам, такое решение может быть оформлено в виде закона, который будет принят очень быстро. По словам Хаависто, сейчас эксперты из разных министерств под руководством МИД изучают этот вопрос, и парламент должен будет рассмотреть его в краткие сроки.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для обладателей шенгенских виз, выдаваемых другими странами, теперь мы хотим взять под контроль этот поток", - указал министр.

Он отметил, что нет гарантий того, что решение этого вопроса на уровне Европейского союза, будет быстрым, потому сейчас важно принять его на национальном уровне. Хаависто при этом спросили, представляют ли российские туристы угрозу безопасности.

"Это обсуждалось в ЕС. Финляндия изложила позицию, согласно которой обычный человек, путешествующий с целью туризма, не представляет угрозы безопасности, но здесь присутствует моральный, этический принцип. В этой ситуации [войны в Украине] мы не хотим принимать туристов или каким-либо образом увеличивать туризм", - заявил он.

Чиновник выразил мнение, что не может быть никаких этических оснований для того, чтобы в то время, когда Россия ведет войну против Украины, россияне продолжали ездить в отпуск в Финляндию или другие части Европы.

Он напомнил, что в Финляндии уже действует механизм индивидуального въезда, при котором визы не выдаются, а лицам, уже получившим визу, может быть отказано во въезде в страну.

Напомним, что накануне перестали пускать граждан РФ через внешние шенгенские границы Польша, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия, как и упомянутые страны, также имеет сухопутную границу с Россией, причем гораздо более протяженную.

Источник фото: ua.depositphotos.com