Фінляндія вирішила приєднатися до країн, які заборонили в'їзд російських туристів

Фінляндія ухвалила рішення про необхідність запровадження національних заходів щодо недопущення в'їзду в країну російських туристів. Про це повідомив на прес-конференції у Нью-Йорку міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, передає Iltalehti.

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"Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити або повністю запобігти цьому туристичному потоку", - сказав глава дипвідомства.

За його словами, таке рішення може бути оформлене у вигляді закону, який буде ухвалено дуже швидко. За словами Хаавісто, зараз експерти з різних міністерств під керівництвом МЗС вивчають це питання, і парламент має розглянути його у стислі терміни.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною, навіть для власників шенгенських віз, які видаються іншими країнами, тепер ми хочемо взяти під контроль цей потік", - зазначив міністр.

Він зазначив, що немає гарантій того, що вирішення цього питання на рівні Європейського союзу буде швидким, тому зараз важливо ухвалити його на національному рівні. Хаавісто при цьому запитали, чи становлять російські туристи загрозу безпеці.

"Це обговорювалося в ЄС. Фінляндія виклала позицію, згідно з якою звичайна людина, яка подорожує з метою туризму, не становить загрози безпеці, але тут є моральний, етичний принцип. У цій ситуації [війни в Україні] ми не хочемо приймати туристів або будь-яким чином збільшувати туризм", - заявив він.

Чиновник висловив думку, що не може бути жодних етичних підстав для того, щоб у час, коли Росія веде війну проти України, росіяни продовжували їздити у відпустки до Фінляндії чи інших частин Європи.

Він нагадав, що у Фінляндії вже діє механізм індивідуального в'їзду, за якого візи не видаються, а особам, які вже отримали візу, може бути відмовлено у в'їзді до країни.

Нагадаємо, що напередодні перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони Польща, Литва, Латвія та Естонія. Фінляндія, як і згадані країни, також має сухопутний кордон із Росією, причому набагато протяжніший.

Джерело фото: ua.depositphotos.com