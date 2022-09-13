Дев'ять країн Європи більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз

Також збільшуються терміни оформлення віз до інших країн, які ще приймають документи росіян.

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Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

Так, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Як відзначають туроператори, до списку лояльних країн ЄС, які дотепер оформляли і продовжують приймати документи на візи під туристичні поїздки, відносяться Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не Шенген).

Також наголошується, що після повної зупинки 12 вересня дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією терміни на оформлення віз та черги значно збільшаться.

"Тому мінімальний термін для планування поїздки до Європи та отримання візи становитиме не менше 1,5-2 місяців. Але краще потурбуватися про отримання візи і ще раніше – за 3-4 місяці до початку подорожі", - зазначають російські туроператори.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу 9 вересня ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією.