Зеленський закликав Міжнародну організацію з міграції тиснути на РФ аби покласти край депортації українців

Президент Володимир Зеленський 12 вересня провів зустріч з генеральним директором Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно, закликавши його до дій аби покласти край незаконній масовій депортація українців до Росії.

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Як повідомляє пресслужба глави держави, той подякував співрозмовнику за візит до України та відвідання звільнених територій Київської області та закликав очільника МОМ максимально донести до світу правду, яку він побачив.

"Ви детально розумієте всі ці проблеми, спричинені війною. Знаємо й цінуємо те, що Міжнародна організація з міграції підтримує українців не словами, а конкретними кроками. Насамперед вимушено переміщених осіб як усередині України, так і за її межами", – вказав Зеленський.

Президент зробив акцент на катастрофічних гуманітарних наслідках повномасштабного російського вторгнення, яке спричинило найбільшу кризу вимушеного переселення у світі.

Він висловив подяку очільнику МОМ за практичну допомогу від Організації Об’єднаних Націй понад 1 мільйону українців – як вимушеним переселенцям за межами держави, так і внутрішньо переміщеним особам.

Окремою темою переговорів стала влаштована окупантами незаконна масова депортація українців до Росії, зокрема жінок, дітей та військових, і система фільтраційних таборів. Зеленський наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, та закликав Віторіно максимально тиснути на Росію задля того, щоб покласти край цьому ганебному явищу.

"Ми виступаємо за те, щоб Міжнародна організація з міграції мала більше доступу до депортованих українців, особливо до тих територій, де є так звані фільтраційні табори", – зазначив він.

На зустрічі були предметно обговорено конкретні напрямки подальшої співпраці України з МОМ, зокрема комплексне довгострокове розв’язання найнагальніших проблем вимушених переселенців - житло та гарантії соціального захисту.

Президент також поінформував Віторіно про виклики, які очікуються у зв’язку з наближенням опалювального сезону, передусім через те, що Росія почала завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості повної реалізації мандата МОМ на звільнених від окупантів територіях України.

Президент акцентував на необхідності підтримки в цей період українців, які повертаються додому або переміщуються в безпечніші регіони країни, особливо в питанні забезпечення житлом. У цьому зв’язку він зазначив, що корисною була б допомога у вигляді відповідних мікрокредитів.