Девять стран Европы больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз

Также увеличиваются сроки оформления виз в другие страны, которые еще принимают документы россиян.

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Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Да, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не Шенген).

Также отмечается, что после полной остановки 12 сентября действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией сроки оформления виз и очереди значительно увеличатся.

"Поэтому минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы будет составлять не менее 1,5-2 месяцев. Но лучше позаботиться о получении визы и еще раньше – за 3-4 месяца до начала поездки", - отмечают российские туроператоры.

Напомним, что Совет Евросоюза 9 сентября принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.