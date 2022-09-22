Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией

С 22 сентября Норвегия приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщило Управление иммиграции (UDI).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Соглашение об упрощении визового режима между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года. Это означает, что обычные правила по документам, многократным визам, сборам и времени обработки также применяются к гражданам России. Упрощенные правила в соглашении не будут применяться до тех пор, пока не будет отменено решение о приостановлении действия соглашения", – говорится в сообщении.

В UDI предупредили граждан РФ, что наличие гостевой визы или вида на жительство не гарантирует им свободный въезд в страну, учитывая, что россияне могут столкнуться с трудностями из-за отмененных рейсов.

Из-за отмены действия соглашения визовый сбор для граждан РФ вырастет с 35 евро до 80 евро для всех заявителей. Срок рассмотрения увеличен с 10 до 15 дней, а в редких случаях до 45 дней.

Заявители также должны подготовиться к тому, чтобы принести больше документов в консульство или визовые центры, как это было до введения упрощенного режима в 2007 году.

Все другие страны Шенгенской зоны, имеющие прямые сухопутные границы с Россией, уже усложнили россиянам получение Шенгенских виз. В частности, это сделали Финляндия, страны Балтии, а также Польша.

Напомним, 9 сентября Совет Евросоюза принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса.

Впоследствии аналогичное решение приняла Швейцария, которая тоже не является членом ЕС, но систематически вводит зеркальные решения блока по РФ.