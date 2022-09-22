Норвегія призупинила дію спрощеного візового режиму з Росією

З 22 вересня Норвегія призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це повідомило Управління імміграції (UDI).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Угода про спрощення візового режиму між Норвегією та Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року. Це означає, що звичайні правила щодо документів, багаторазових віз, зборів і часу обробки також застосовуються до громадян Росії. Спрощені правила в угоді не застосовуватимуться доти, доки не буде скасовано рішення про призупинення дії угоди", - йдеться у повідомленні.

В UDI попередили громадян РФ, що наявність гостьової візи чи дозволу на проживання не гаратує їм вільний в'їзд до країни, враховуючи, що росіяни можуть зіткнутися з труднощами через скасовані рейси.

Через скасування дії угоди візовий збір для громадян РФ зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників. Термін розгляду збільшено з 10 до 15 днів, а в окремих випадках до 45 днів.

Заявники також повинні підготуватися до того, щоб принести більше документів до консульства чи візових центрів, як це було до запровадження спрощеного режиму у 2007 році.

Усі інші країни Шенгенської зони, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання Шенгенських віз. Зокрема, це зробили Фінляндія, країни Балтії, а також Польща.

Нагадаємо, 9 вересня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу.

Згодом аналогічне рішення прийняла Швейцарія, яка теж не є членом ЄС, але систематично запроваджує дзеркальні рішення блоку щодо РФ.