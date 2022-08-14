Латвия может аннулировать виды жительство и визы тем, кто поддерживает войну в Украине

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы, и аннулировать их тем, кто поддерживает войну России против Украины. Об этом он заявил в своей речи на встрече политически репрессированных в Икшкиле, сообщает Delfi.

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Те, кто собирается получить российское гражданство, также должны будут покинуть Латвию.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пора провести ревизию последствий этой неудачной и опасной политики", — сказал Левитс.

Он обратил внимание, что Латвия не выдает туристические виз гражданам РФ с первого дня полномасштабной войны — с 24 февраля. Но россияне могут приехать в Латвию с визами, полученными в других странах ЕС.

"В Латвию российские туристы приезжают не только с латвийской визой, но и с туристическими визами других Шенгенских стран, например Финляндии или Италии. На уровне Европы нужно прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", - добавил президент Латвии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. В частности речь идет о том, что такое решение должны принять страны ЕС.

Вскоре эту идею поддержала Эстония. Впоследствии руководство Польши приступило к работе над концепцией, которая позволит не выдавать визы россиянам. Решения по этому поводу можно будет ожидать уже в ближайшие недели.