В Польше разработают конфепцию лишения россиян виз

На сегодняшний день руководство Польши работает над концепцией, которая позволит не выдавать визы россиянам, сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик. Решения по этому поводу можно будет ожидать уже в ближайшие недели.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Глава МИД Чехии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, Ян Липовский хочет обсудить общую приостановку виз для граждан России на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Праге в конце месяца", – сказал он.

Вавжик добавил, что Польша выступает за расширение санкций Евросоюза в отношении РФ, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан России. В то же время, он признал, что не все страны ЕС на это согласны.

"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - пояснил чиновник.

По его словам, польские дипломаты уже несколько недель ведут переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. Сейчас их получают только россияне, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с "картой поляка" и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

Напомним, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и польский оператор системы передачи электроэнергии PSE SA работают над увеличением возможности экспорта украинской электроэнергии в Польшу в 5 раз.