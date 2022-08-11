Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами

Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет портал ERR.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз из России будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию", - заявил главы внешнеполитического ведомства.

Рейнсалу также добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений.

В частности, под санкции не подпадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы является "привелегией, а не правом человека".

Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.

Также в Эстонии сообщили, что готовят для Европейского Союза предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.