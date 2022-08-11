Естонія закриває кордони для росіян із шенгенськими візами

Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише портал ERR.

"Через тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонією. На власників віз із Росії будуть накладені обмеження, їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Рейнсалу також додав, що з цього правила буде зроблено низку винятків.

Зокрема, під санкції не підпадуть співробітники дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей, а також особи, які займаються міжнародними перевезеннями або мають право вільного пересування територією ЄС.

Крім того, дія обмежень не поширюватиметься на осіб, в'їзд яких до Естонії необхідний з гуманітарних міркувань, на близьких родичів громадян республіки чи власників постійного посвідки на проживання в Естонії.

Раніше прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини".

Також Естонія заборонила громадянам РФ подавати заяви на отримання тимчасового посвідки на проживання чи візи з метою навчання в Естонії.

Також в Естонії повідомили, що готують для Європейського Союзу пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам Росії.