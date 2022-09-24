Фінляндія запроваджує обмеження на в’їзд росіян

Фінляндія запроваджує значні обмеження на в’їзд до країни росіян, посилаючись на міжнародний збиток, який завдають російські туристи.

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Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, передає Helsingin Sanomat.

Він розповів про заходи щодо обмеження російських пасажиропотоків до Фінляндії.

"Це стосується як тих, хто подорожує з шенгенськими візами, раніше виданими Фінляндією, так і тих, хто подорожує з шенгенськими візами з інших країн", – сказав Хаавісто.

За його словами, обмеження можуть набути чинності найближчими днями, можливо, наступного тижня. Після техніко-юридичної підготовки принципового рішення його розглядатимуть органи влади.

За словами Хаавісто, важливо, щоб рішення було достатньо зрозумілим для роботи прикордонних органів.

Зазначається, що це питання також обговорювалося на спільному засіданні міністерського комітету президента та уряду з питань зовнішньої та безпекової політики. На зустрічі було зазначено, що принципове рішення щодо істотного обмеження в'їзду російських громадян і видачі віз буде прийнято на підставі серйозної шкоди міжнародному становищу Фінляндії.

"Візи можуть бути скасовані індивідуально на кордоні, коли умови не виконуються. Отримання віз може бути призупинено або обмежено, за винятком особливих груп, таких як люди, які приїжджають до своїх родичів", – сказав Хаавісто.

За його словами, після того, як рішення набуде чинності, буде проведено новий розгляд щодо існуючих віз, і віза може бути анульована.

Він зазначив, що країна Шенгенської зони може заборонити громадянину третьої країни в'їзд до країни, оскільки в'їзд завдає міжнародної шкоди країні, що приймає.

"Транзит російських туристів через Фінляндію можна вважати таким, що ставить під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. Проте важливо забезпечити можливість перетину кордону з гуманітарних міркувань", – сказав Хаавісто.

Зазначимо, що після того, як лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію, на кордоні РФ з Фінляндією утворилися кілометрові черги.

Нагадаємо, що напередодні перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони Польща, Литва, Латвія та Естонія.