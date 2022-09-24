Угорщина продовжить видавати шенгенські візи росіянам

Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, як це зробила низка інших держав-членів ЄС.

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Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Є ясна методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", - заявив Сійярто.

Він зауважив, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові. За його словами, вхідні країни мають процедуру, як робити це.

Рішення про те, що Угорщина повинна припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося.

Крім того, за словами угорського міністра, Угорщина не погодиться на запровадження санкцій ЄС проти РФ в енергетиці та ядерній сфері.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз не повинен розглядати новий пакет санкцій проти Росії.

Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Крім цього Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

Нагадаємо також, Європейський парламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей".