Орбан заявил, что Европе нужна суверенная Украина, чтобы ей не угрожала РФ

Одиозный венгерский премьер Виктор Орбан, до этого времени остававшийся лояльным к террористическому российскому режиму, внезапно заявил, что главным фактором безопасности Европы является суверенная Украина.

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Об этом сообщает венгерское издание 24.hu.

Оценивая европейскую политическую ситуацию, Орбан отметил, что континент сталкивается с несколькими вызовами одновременно: войной в Украине и сопутствующим экономическим кризисом.

Говоря о войне, Виктор Орбан отметил: Европа едина в плане целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина.

Но по инструментам сдерживания страны-агрессора РФ, особенно по санкциям, по словам Орбана, мнения по этому поводу расходятся. Он добавил, что "эти дебаты с нами будут и дальше".

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Поэтому правительство Орбана даже профинансировало пропагандистскую кампанию против введения Евросоюзом антироссийских санкций.

Ранее мэр Будапешта Гергель Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.