Европейская комиссия считает недавние изменения венгерского законодательства, направленные на улучшение антикоррупционных гарантий в Венгрии, недостаточными для устранения опасений по поводу состояния демократии в стране и разблокирования передачи Будапешту из фондов ЕС 13,3 млрд евро.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что ЕС торговался с Венгрией по выделению миллиардов евро помощи в обмен на то, что Будапешт отменит свое вето на предоставление общего кредита Украине в 18 миллиардов евро и присоединится к минимальному глобальному налогу.

Исполнительный орган ЕС повторил, что последние изменения по улучшению антикоррупционных гарантий в Венгрии не решают обеспокоенность состоянием демократии в стране и не гарантируют передачи средств на сумму до 13,3 миллиардов евро (14 миллиардов долларов).

Однако Европейская комиссия оставила открытой возможность того, что другие 26 государств-членов блока могут вознаградить Будапешт за его последние шаги по решению давних проблем, когда они примут окончательное решение.

Пытаясь разблокировать доступ к деньгам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с одним из самых больших вызовов за все время своего 12-летнего правления, поскольку в этом месяце внутренняя инфляция в стране выросла до 26%, расходы на обслуживание государственного долга резко возросли.

ЕС заблокировал средства из-за опасений по поводу коррупции и низкой независимости судебной системы в Венгрии, которая, в свою очередь, наложила вето на заем ЕС Киеву и предложение о глобальном корпоративном налоге.

"Я отмечаю усилия, приложенные Венгрией к этому времени для принятия нескольких исправительных мер", - написал в письме комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

Высокопоставленный дипломат ЕС обеспокоен тем, что запланированное одобрение новых санкций против России за ведение войны против Украины может стать еще одной преградой, ведь Венгрия может ветировать это решение.

Источники издания сообщили, что страны ЕС могут рассмотреть последние законодательные изменения Венгрии, чтобы условно одобрить план расходов Будапешта на национальное восстановление стоимостью 5,8 миллиарда евро и снизить с 7,5 миллиарда стоимость других замороженных средств.

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает сообщение о том, что Венгрия наложила вето на решение Еврокомиссии по выделению Украине макрофинансовой помощи в 18 млрд евро в 2023 году.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.