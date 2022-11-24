Європарламент схвалив виділення 18 мільярдів євро для України

Європарламент у четвер, 24 листопада, схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ці кошти покриють приблизно половину від 3-4 мільярдів євро щомісячного фінансування, яке потребуватиме Україна у 2023 році.

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Постанова була прийнята 507 голосами, проти виступили 38 європарламентарів, 26 - утрималися, повідомила пресслужба Європарламенту.

"Гроші підуть на підтримку основних державних послуг, таких як робота лікарень, шкіл і забезпечення житлом переселенців, макроекономічна стабільність та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої Росією", - заявили євродепутати.

Зазначається, що кредит "є умовним для України". Основна ціль рішення виділити пакет фінансової допомоги — підтримати Київ на шляху реформ навіть за умови війни. Його особливість у тому, що всю суму розділять на 12 місяців. Тобто в наступному році щомісяця Київ отримуватиме по 1,5 млрд євро.

"Український народ ніколи не був більш згуртованим, а його армія – більш мотивовано продовжувати звільняти свою країну. Україна повинна знати, що вона може розраховувати на європейську підтримку стільки, скільки потрібно. ЄС готовий надавати регулярну та передбачувану фінансову допомогу, щоб допомогти покрити значну частину невідкладних фінансових потреб України у 2023 році", - прокоментувала постійний доповідач від України в Комітеті з міжнародної торгівл Сандра Калніете.

Зазначимо, що Угорщина намагалася блокувати видачу 18 мільярдів євро для України, але згодом схвалила кредит.

Нагадаємо, що США хочуть також почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. За інформацією Bloomberg, союзники продовжують обговорювати регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України в стабільному становищі, враховуючи, що війна йде тривалий час.

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