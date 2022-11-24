Европарламент одобрил выделение 18 миллиардов евро для Украины

Европарламент в четверг, 24 ноября, одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро на 2023 год. Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое понадобится Украине в 2023 году.

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Постановление было принято 507 голосами, против выступили 38 европарламентариев, 26 - воздержались, сообщила пресс-служба Европарламента.

"Деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг, таких как работа больниц, школ и обеспечение жильем переселенцев, макроэкономическая стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной Россией", – заявили евродепутаты.

Отмечается, что кредит "является условным для Украины". Основная цель решения выделить пакет финансовой помощи — поддержать Киев на пути реформ даже при условии войны. Его особенность состоит в том, что всю сумму разделят на 12 месяцев. То есть в следующем году ежемесячно Украина будет получать по 1,5 млрд евро.

"Украинский народ никогда не был более сплоченным, а его армия – более мотивированно продолжать освобождать свою страну. Украина должна знать, что она может рассчитывать на европейскую поддержку столько, сколько нужно. ЕС готов оказывать регулярную финансовую помощь, чтобы помочь покрыть значительную часть неотложных финансовых потребностей Украины в 2023 году", - прокомментировала постоянный докладчик от Украины в Комитете по международной торговле Сандра Калниете.

Венгрия пыталась блокировать выдачу 18 миллиардов евро для Украины, но впоследствии одобрила кредит.

Напомним, что США также хотят начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. По информации Bloomberg, союзники продолжают обсуждать регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины в стабильном положении, учитывая, что война идет долгое время.

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