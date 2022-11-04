G7 создает координационный механизм, чтобы помогать Украине восстанавливать и защищать критическую инфраструктуру

Страны "Большой семерки" (G7) по итогам встречи 4 ноября приняли решение создать координационный механизм, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру.

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Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7.

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию России, включая ее нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников. Этими атаками Россия пытается терроризировать мирное население. Неизбирательные атаки на гражданское население и инфраструктуру являются военными преступлениями, и мы снова подтверждаем нашу решимость обеспечить полную ответственность за эти преступления и преступления против человечества", — говорится в заявлении.

Главы МИД снова призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и вывести все свои войска и военную технику. G7 также призывает власти Беларуси прекратить содействие ведению агрессивной войны России.

Страны "Большой семерки" подтвердили, что будут продолжать вводить экономические санкции против России и других стран, физических или юридических лиц, которые оказывают военную поддержку РФ в войне. Кроме Беларуси это также касается Ирана, который предоставляет БПЛА России.

Страны G7 подтвердили непреклонную решимость продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую поддержку, которая необходима Украине.

Кроме того, страны G7 скоординируют свои усилия для оказания комплексной помощи Украине зимой. Другие страны также вовлекаются в помощь Украине в подготовке к зиме, учитывая террористические атаки России на украинские объекты критической инфраструктуры.

В свою очередь Министерство иностранных дел договорилось с правительствами 12 стран о поставках Украине энергетического оборудования.