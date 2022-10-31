12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование, – МИД

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Министерство иностранных дел договорилось с правительствами 12 стран о поставках Украине энергетического оборудования. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба МИД.

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Помочь согласились следующие государства: Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция.

"В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и другое.

Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.

Только в понедельник, 31 октября, оккупанты обстреляли 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет.

"Делаем все возможное, чтобы возобновить энерго- и водоснабжение. И возобновим", – подчеркнул президент.

Из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

В связи с увеличением нагрузки на электросети в ДТЭК попросили ответственно относиться к потреблению электроэнергии — включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

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