12 країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання, – МЗС

За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ домовилося про з урядами 12 країн про постачання Україні енергетичного обладнання. Про це 31 грудня повідомила пресслужба МЗС.

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Допомогти погодилися наступні держави: Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція.

"Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", — підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

Лише у понеділок, 31 жовтня, окупанти обстріляли 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні. Зеленський у своєму вечірньому зведенні повідомив, що тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет.

"Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо", - підкреслив президент.

Через обстріли критичної інфраструктури в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, у ДТЕК попросили відповідально ставитися до споживання електроенергії — вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17:00 до 23:00.

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