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12 країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання, – МЗС
За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ домовилося про з урядами 12 країн про постачання Україні енергетичного обладнання. Про це 31 грудня повідомила пресслужба МЗС.
Допомогти погодилися наступні держави: Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція.
"Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", — підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.
Лише у понеділок, 31 жовтня, окупанти обстріляли 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні. Зеленський у своєму вечірньому зведенні повідомив, що тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет.
"Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо", - підкреслив президент.
Через обстріли критичної інфраструктури в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.
У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, у ДТЕК попросили відповідально ставитися до споживання електроенергії — вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17:00 до 23:00.
Джерело фото: ua.depositphotos.com