Швейцария направит более €100 миллионов на помощь Украине в подготовке к зиме

Федеральный совет Швейцарии 2 ноября принял план действий по оказанию помощи народу Украины в зимний период. Как говорится в сообщении швейцарского правительства, он предусматривает выделение в дополнение к существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе еще 100 миллионов франков (101,5 миллиона евро, или 3,68 миллиарда гривен).

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Эти средства будут направлены на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры и смягчению опасной гуманитарной ситуации.

В частности, речь идет о помощи в закупке украинскими энергокомпаниями источников энергии и запчастей, участии в ремонте железнодорожных путей для обеспечения прохождения тяжелых грузов, в том числе зерна, и оказании гуманитарной помощи в подготовке к зиме (замена окон, утепление, питание и так далее).

"Также предпринимаются усилия, чтобы определить, может ли Швейцария поставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды", - говорится в сообщении.

Указано, что Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности.

"Около 18 миллионов человек в Украине — около 40% населения — зависят от помощи из-за войны. С наступлением зимы это число может возрасти до 24 миллионов. Повреждено более 30% энергетической инфраструктуры Украины. В результате целенаправленных атак многие места остались без доступа к питьевой воде, а также были нарушены электроснабжение и телекоммуникации", - указывают в правительстве Швейцарии.

Там подчеркивают, что Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. В частности, эти вопросы обсуждались на встречи президента Швейцарии Игнацио Кассиса с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе визита первого в Киев 20 октября.

Напомним также, что ранее правительства Канады и Великобритании предоставили госгарантии на часть кредита Европейского банка реконструкции и развития для НАК "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго", выделенного на помощь в прохождении предстоящего отопительного сезона.

Источник фото: ua.depositphotos.com