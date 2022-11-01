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Категория
Энергетика
Дата публикации

ЕС выделяет Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы

ЕС выделяет Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы
Россия атаковала энергетические объекты Киевской области дронами. Фото: ГСЧС

Еврокомиссия 1 ноября приняла решение выделить Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы, а также предоставить энергооборудование "на миллионы евро". Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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"ЕС вместе с государствами-членами и частными компаниями поставят в Украину энергетическое оборудование для чрезвычайных ситуаций на миллионы евро, но уровень поддержки должен быть увеличен в свете эскалации российской агресси", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Комиссия сейчас готовится вместе с Министерством энергетики Украины и Энергетическим сообществом начнут специальную кампанию по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора.

Решение о 25,5 млн евро приняли по итогам визита европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон в Киев 1 ноября.

В свою очередь она заявила, что страны-члены Европейского Союза теоретически могут помочь Украине с поставками электроэнергии, если из-за российских атак по критической инфраструктуре в стране возникнет дефицит э/э, который невозможно будет покрыть самостоятельно.

Это технически возможно благодаря присоединению в марте Украины к европейской сети ENTSO-E.

Автор:
Вита Молодан