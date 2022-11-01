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Категорія
Енергетика
Дата публікації

ЄС виділяє Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми

ЄС виділяє Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми
Росія атакувала енергетичні об'єкти Київщини дронами. Фото: ДСНС

Єврокомісія 1 листопада ухвалила рішення виділити Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надати енергообладнання "на мільйони євро". Про це повідомила пресслужба комісії.

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"ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями поставить в Україну енергетичне обладнання для надзвичайних ситуацій на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації російської агресії", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Комісія тепер готується разом з Міністерством енергетики України та Енергетичним співтовариством розпочнуть спеціальну кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Рішення щодо 25,5 млн євро прийняли за підсумками візиту європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон до Києва 1 листопада. 

В свою чергу вона заявила, що країни-члени Європейського Союзу теоретично можуть допомогти Україні з поставками електроенергії, якщо через російські атаки по критичній інфраструктурі в країні виникне дефіцит е/е, який неможливо буде покрити самостійно.

Це технічно можливо завдяки приєднанню у березні України до європейської енергомережі ENTSO-E. 

Автор:
Віта Молодан