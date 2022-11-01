Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Єврокомісар з енергетики Кадрі Симсон прибула до Києва

Єврокомісар з енергетики Кадрі Симсон прибула до Києва
Кадрі Сімсон

Європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 1 листопада, прибула до Києва. Про це Сімпсон написала у своєму Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала Сімсон.

Нагадаємо, раніше Сімсон закликала уряди та бізнес в Європейському союзі пожертвувати більше грошей та обладнання українській енергосистемі.

Від початку жовтня, російські війська обстрілюють українську енергосистему через оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" вимушений вводити обмеження для електропостачання в країні.

Експерти вважають, що для мінімізації та подолання наслідків обстрілів української енергетичної інфраструктури, Україні необхідні сучасні системи ППО та ПРО, а також комплектуючі до підстанцій.

Автор:
Степан Крьока