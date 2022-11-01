Єврокомісар з енергетики Кадрі Симсон прибула до Києва

Європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 1 листопада, прибула до Києва. Про це Сімпсон написала у своєму Twitter.

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"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала Сімсон.

I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector.



Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia - a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching.



The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2 — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

Нагадаємо, раніше Сімсон закликала уряди та бізнес в Європейському союзі пожертвувати більше грошей та обладнання українській енергосистемі.

Від початку жовтня, російські війська обстрілюють українську енергосистему через оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" вимушений вводити обмеження для електропостачання в країні.

Експерти вважають, що для мінімізації та подолання наслідків обстрілів української енергетичної інфраструктури, Україні необхідні сучасні системи ППО та ПРО, а також комплектуючі до підстанцій.