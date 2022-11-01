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Єврокомісар з енергетики Кадрі Симсон прибула до Києва
Європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 1 листопада, прибула до Києва. Про це Сімпсон написала у своєму Twitter.
"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала Сімсон.
Нагадаємо, раніше Сімсон закликала уряди та бізнес в Європейському союзі пожертвувати більше грошей та обладнання українській енергосистемі.
Від початку жовтня, російські війська обстрілюють українську енергосистему через оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" вимушений вводити обмеження для електропостачання в країні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Експерти вважають, що для мінімізації та подолання наслідків обстрілів української енергетичної інфраструктури, Україні необхідні сучасні системи ППО та ПРО, а також комплектуючі до підстанцій.