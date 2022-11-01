Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник, 1 ноября, прибыла в Киев. Об этом Симпсон написала в своем Twitter.

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"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России – жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы повлечь за собой человеческие страдания с приближением зимы", - написала Симсон.

I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector.



Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia - a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching.



The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2 — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

Напомним, ранее Симсон призвала правительства и бизнес в Европейском союзе пожертвовать больше денег и оборудования украинской энергосистеме.

С начала октября, российские войска обстреливают украинскую энергосистему из-за оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" вынужден вводить ограничения для электроснабжения в стране.

Эксперты считают, что для минимизации и преодоления последствий обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Украине необходимы современные системы ПВО и ПРО, а также комплектующие к подстанциям.