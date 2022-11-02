Швейцарія спрямує понад €100 мільйонів на допомогу Україні у підготовці до зими

Федеральна рада Швейцарії 2 листопада ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період. Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, він передбачає виділення на додаток до існуючого гуманітарного проекту в Україні та регіоні ще 100 мільйонів франків (101,5 мільйона євро, або 3,68 мільярда гривень).

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Ці кошти будуть спрямовані на проекти щодо підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.

Зокрема, йдеться про допомогу у закупівлі українськими енергокомпаніями джерел енергії та запчастин, участь у ремонті залізничних колій для забезпечення проходження важких вантажів, у тому числі зерна, та надання гуманітарної допомоги у підготовці до зими (заміна вікон, утеплення, харчування тощо).

"Також робляться зусилля, щоб визначити, чи може Швейцарія поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямів діяльності.

"Близько 18 мільйонів людей в Україні — біля 40% населення — залежать від допомоги через війну. З настанням зими ця кількість може зрости до 24 мільйонів. Пошкоджено понад 30% енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цілеспрямованих атак багато місць залишилися без доступу до питної воді, а також було порушено електропостачання та телекомунікації", - вказують в уряді Швейцарії.

Там наголошують, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб упоратися з цією надзвичайною ситуацією. Зокрема, ці питання було обговорено на зустрічі президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса з українським президентом Володимиром Зеленським під час візиту першого до Києва 20 жовтня.

Нагадаємо також, що раніше уряди Канади та Великобританії надали держгарантії на частину кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго", виділеного на допомогу у проходженні опалювального сезону.

Джерело фото: ua.depositphotos.com