Президент Швейцарії приїхав до України

До України 20 жовтня з візитом прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

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Про це Ігнаціо Кассіс повідомив у Тwitter.

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - повідомив Кассіс.

Зазначимо, що Швейцарія не є членом ЄС, але систематично запроваджує дзеркальні рішення блоку щодо РФ. Зокрема, Швейцарія запровадила додаткові санкції проти Росії через її воєнну агресію, що триває в Україні.

Також Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС, які передбачають заборону імпорту бурого та кам'яного вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри, а також введення ембарго на російську нафту з 2023 року.

Також уряд Швейцарії 16 вересня вирішив повністю призупинити дію угоди, яка спрощує процедуру видачі віз для громадян Росії.